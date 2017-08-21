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Zap bölgesinde ve Diyarbakır'da teröristlere hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ta Zap bölgesinde ve Diyarbakır Kulp'ta, saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensuplarına yaptığı operasyonda 4 teröristi etkisiz hale getirildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:48:04 Güncelleme: 18:55:31 AA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 3 silah mevzisi de imha edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına, silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.

İcra edilen hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 dolu şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

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