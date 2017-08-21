DHA'nın haberine göre, Muğla Bodrum Göltürkbükü Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya'da yakalandı.



Bodrum'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Muğla Bodrum