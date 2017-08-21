Alınan bilgiye göre, Aksaray Ortaköy-Balcı köy karayolundaki Galip D'ye ait akaryakıt istasyonuna plakasız araçla gelen maskeli ve silahlı iki saldırgan, akaryakıt istasyonuna ateş etti.

İstasyon çalışanı Hasan Ekmen, yerden seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Daha sonra içeriye yönelen saldırganlar burada bulunan istasyon sahibinin 10 yaşındaki oğlu E.S.D'yi araca bindirerek, kaçırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ekmen'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.