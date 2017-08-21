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Aksaray'da maskeli ve silahlı kişiler bir kişiyi yaralayıp 10 yaşındaki çocuğu kaçırdı

Aksaray'da maskeli kişiler bir kişiyi yaralayıp 10 yaşındaki çocuğu kaçırdı

Aksaray Ortaköy'de meydana gelen olayda bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı iki saldırgan bir kişiyi yaralayıp, istasyon sahibinin 10 yaşındaki çocuğu kaçırdı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:03:41 Güncelleme: 23:25:49 AA

Alınan bilgiye göre, Aksaray Ortaköy-Balcı köy karayolundaki Galip D'ye ait akaryakıt istasyonuna plakasız araçla gelen maskeli ve silahlı iki saldırgan, akaryakıt istasyonuna ateş etti.

İstasyon çalışanı Hasan Ekmen, yerden seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Daha sonra içeriye yönelen saldırganlar burada bulunan istasyon sahibinin 10 yaşındaki oğlu E.S.D'yi araca bindirerek, kaçırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ekmen'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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