Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerinden 400 personelin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.





Operasyona katılan ekipler, umuma açık yerleri denetlerken şüpheli gördükleri kişilerin genel bilgi taraması ile üst aramasını yaptı. Öte yandan, uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla da Diyarbakır Surları'nın çevresi, park ve metruk binalar kontrol edildi.

Sur'un çevresindeki parkta uygulama yapan polisleri gören bir vatandaş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vallahi biz artık rahat ediyoruz." ifadesini kullandı.



