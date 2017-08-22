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İstanbul hava durumu! Yağmur saat kaçta başlayacak? Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu: Yağmur saat kaçta başlayacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

22 Ağustos 2017 Salı, 03:16:43 Güncelleme: 03:33:29

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Tekirdağ'ın güneyi ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli evrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve Şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yağışların yarın (Salı) İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi

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