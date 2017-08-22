İran’dan ithal uyuşturucu doktorları!

Polisi harekete geçiren ilk operasyon, 15 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiplerin ardından, Bakırköy ve Zeytinburnu’ndaki adreslere baskın düzenledi. Operasyonda K.K. ve S.K. gözaltına alındı. Baskınla 50 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; ikinci operasyon ise Alibeyköy ve Beyoğlu’nda eşzamanlı düzenlendi. Polis, uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirledi. Çete üyelerinin tespiti için fiziki ve teknik takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda 4’ü yabancı uyruklu 7 şüpheli belirlendi. 2 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, 4’ü İranlı, biri Afgan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis laboratuvar benzeri uyuşturucu imalathanesi ile karşılaştı. Cam düzenek ve kimyasalların bulunduğu 2 adreste metamfetamin ürettildiği belirlendi.

DEĞERİ 5 MİLYON TL

Evlerde imal edilen uyuşturucuyu biri kadın 2 İranlı kimyagerin ürettiği anla- şıldı. “Uyuşturucu doktoru” olarak bilinen 2 İranlının çete tarafından metamfetamin üretmek için Türkiye’ye getirildiği belirtildi. Aramalarda, 12 kilo metamfetamin, 16 kilo Ecstasy hammaddesi, 2 tabanca ve 100 kilo sıvı kimyasal ele geçirildi. Kimyasallar arasında, dünyanın en tehlikeli asitleri arasında gösterilen hidroklorür asit olması dikkat çekti. 2 operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise sorgusu sürüyor.