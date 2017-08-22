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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!

22 Ağustos 2017 Salı, 04:11:56

Şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul’da dün Beykoz’da denizde hortum oluştu. 5 dakika etkili olan hortum etrafına zarar vermeden kayboldu. Meteoroloji’ye göre kent genelinde şiddetli yağış ve dolu bugün etkisini artıracak. Başkan Kadir Topbaş, İstanbulluları toplu taşıma kullanmaya çağırdı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise bu tür hava olaylarıyla daha çok karşılaşılacağını söyledi

  • 1 Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!
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    İstanbul’da dün sabah saatlerinde Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile’nin köylerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu. Yağışın şiddetli yağdığı sabah saatlerinde Beykoz Riva’da denizde hortum oluştu. Sahile yakın bir alanda meydana gelen hortum, yaklaşık 5 dakika etkili oldu. 

  • 2 Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!
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    Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; herhangi bir hasara yol açmayan hortumu görenlerden Gökhan Kaşoğlu korktuklarını belirterek, “Bir anda meydana geldi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı” dedi. Sabah saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

  • 3 Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!
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    SAĞANAK YAĞIŞ HORTUM, DOLU UYARISI

     

    Meteoroloji yetkilileri, bugün sabahtan itibaren İstanbul’da başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların gün boyu süreceğini açıkladı. 

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  • 4 Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!
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    Yağışın özellikle Anadolu yakasında etkili olacağına dikkat çeken Meteoroloji’ye göre, kentte sıcaklık 3-4 derece düşecek. Hava tahmin raporlarına göre kentte sağanak yağışın yanı sıra hortum ve dolu da etkili olacak. Şiddetli yağış Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünü etkisi altına alacak.

  • 5 Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Doğal afetlere alışın, daha da artacak!
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    ‘GEZEGENİMİZ MEVSİM DENGESİNİN DIŞINA ÇIKTI’

     

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, etkili olacak sağanak yağış nedeniyle kentlileri uyardı. “Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor” diyen Topbaş, nem oranının aniden soğuyarak buza dönüşmesiyle dolu da yağabileceğini söyledi. Topbaş şöyle konuştu:

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