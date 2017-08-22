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Küresel ısınmanın etkilerinin son yıllarda gittikçe arttığını, etkilerinin daha yakından hissedilmeye başlandığını söyleyen Adil Tek, “Temmuz ayı başında ekstrem sıcaklıklar yaşadık. İstanbul’da bu yaz, nem değerleri çok yüksekti. Bunlar, önceki yıllara göre uç değerlerdi ve bunaltıcılığın etkisi çok fazla oldu. Bunlar yaşam kalitesini düşüren şeyler. Her ne kadar, kısa vadeler için uç değerler önümüzdeki günlerde görülmese de meteorolojik karakterli doğal afetlerin sayıları gün geçtikçe artacak ve bunlarla yaşamayı öğreneceğiz” dedi.