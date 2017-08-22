TSK’da terörle mücadele revizyonu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) atama kararnamesinin yayımlanmasıyla, terörle mücadele operasyonlarını yürüten karargâh ve kıta kadrolarında revizyona gidildi. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; revizyon kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan alınarak Çanakkale 2. Kolordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın emeklilik dilekçesi vermemesi için ikna edildiği öğrenildi.

Operasyonların ana komutasındaki Genelkurmay Karargâhı’nda, üst düzey değişiklikler oldu. MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tümgeneral Kemal Yeni, Genelkurmay Harekât Başkanlığı’na atandı. Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert, Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ’da konuşlu bulunan ve terörle mücadele operasyonları yürüten 8. Kolordu Komutanlığı’na getirildi.

OPERASYON BİRLİKLERİ

Hudut bölgelerinde görev yapan birliklerde değişim sınırlı düzeyde oldu. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’na Tümgeneral Sinan Yayla atandı. Irak ve İran hudutlarının kesiştiği Yüksekova bölgesinde PKK’yla mücadele operasyonlarını yöneten ve Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) tümgeneralliğe terfi eden Metin Tokel, Yüksekova merkezli 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevine devam edecek.

Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın helikopter kazasında şehit olmasının ardından Kato Dağı operasyonunun sorumluluğunu devralan Tümgeneral Veli Tarakçı’nın rütbe bekleme süresi uzatılmıştı.

Tarakçı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı görevini sürdürecek. Tuğgeneralliğe terfi eden Mardin 70. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Altan Er ile Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Uğur Bülend Acarbay görevini sürdürecek. Şırnak Uludere’deki 48. Hudut Tugayı’nın yeni komutanı ise Tuğgeneral Hakan Yiğittürk oldu.

KOMANDO BİRLİKLERİ

Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Sel- çuk Yavuz, 1. Komando Tugay Komutanı Albay Kemal Kırış ve 49. Komando Tugay Komutanı Ersin Altay aynı görevleri yeni rütbeleriyle sürdürecek.

2. Komando Tugayı’nın yeni komutanı, albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden, İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanı Aydoğan Budakçı oldu. 10. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Tamer Atay, 4. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Mustafa Barut getirildi.

AKSAKALLI'DAN 'DEVAM' SİNYALİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden Çanakkale Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın atandığı görevden hoşnut olmadığı ve emekliye ayrılmayı değerlendirdiği belirtiliyordu. Aksakallı’nın silah arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, yeni görevine başlamaya ikna edildiği öğrenildi. Emeklilik dilekçesi vermeyen Aksakallı’nın bu hafta Gelibolu’ya giderek yeni görevini devralması bekleniyor.