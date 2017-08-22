Bayram öncesi eylem için haber bekliyordu

Hatay’da cumartesi günü terör örgütü DEAŞ mensuplarını taşıyan araca düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin Suriye uyruklu olduğu, Türkiye’de büyük kentlerden birinde bayram öncesi canlı bomba eylemi yapmaya hazırlandığı belirlendi. DEAŞ’lı teröristin eylemde kullanacağı patlayıcının daha sonra kurye ile gönderileceği, hedefin de sonra bildirileceği tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; MİT ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Suriye sınır hattı ve Hatay’da yapılan istihbari çalışmalarla bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye girdikleri değerlendirilen DEAŞ terör örgütü mensuplarını taşıyan araca cumartesi günü Kırıkhan İlçesi Topboğazı mevkiinde operasyon düzenlendi. Araçta bulunan 5 şüpheliden 4’ü güvenli güçlerinin uyarısı üzerine teslim olurken, ihtara uymayan ve vurularak yakalanan Suriyeli bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü. MİT ve polisin ortak operasyonunda yakalanan 1’i Suriyeli 4 kişinin Hatay Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürerken öldürülen kişinin Türkiye’de intihar saldırısı yapmayı planladığı belirlendi. Polis, yaptığı inceleme ve araştırmalarda örgütün son dönemde kullandığı yöntemle teröristin Türkiye’ye geldikten sonra eylemde kullanacağı patlayıcıların kuryeyle gönderileceğini tespit etti. Metropollerden birinde bayram öncesi yapılması planlanan eylemin yerinin de daha sonra örgüt tarafından teröriste bildirileceği belirtildi.

TAKİP EDİLİYORLADI

Operasyonla yakalanan grubun yaklaşık 15 gündür Suriye tarafında MİT’in takibinde olduğu ve Türkiye’ye girdikleri anda operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi. Yakalanan 3 Türk’ten birinin ise DEAŞ’ın bölgedeki en önemli kaçakçısı olduğu, uzun süredir polisin takibinde olduğu kaydedildi.