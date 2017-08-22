Cumhurbaşkanı Erdoğan için kıl çadırları kuruluyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, etkinliklerin yapılacağı Zafer anıtında 8 kıl çadırı kuruluyor.

İHA'nın haberine göre, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 946'ıncı yıldönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde ikamet eden Kırgızların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı için kuracakları kıl çadırları çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Pamir Derneği Başkanı Kasım Bek Varol konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız için kıl çadırlarını kurmak için ilçeye geldik. Bu yıl Okçular Vakfı ile birlikte organizasyonda çalışıyoruz. Ayrıca Malazgirt Kaymakamımız sayın Soner Kırlı da bize çok destek veriyor. Bu kıl çadırlarımız çok özel yapılıyor. Eskiden atalarımızın ve savaş komutanlarımızın savaştan sonra dinlenmek için kullandıkları çadırların aynısını burada da kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız için kuracağımız kıl çadırı ve onun yanına kuracağımız diğer 8 adet kıl çadırı tamamıyla el yapımı olarak yıllar süren bir işçilik sonunda büyük zahmetlerle yapılıyor. Bu çadırlarımız kışın sıcak yazın serin tutuyor" dedi.

"BİZ TÜRKMENLERE KAPISINI AÇAN TÜRK KARDEŞLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Başkan Varol, "Bizler yıllar önce Afganistan ve Kırgızistan'dan Türkiye'ye geldik. Burada Türk vatandaşı olarak Van'ın Ulupamir Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Köyümüzdeki tüm vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı budur. Köyümüzde geleneksel kıl çadırları, keçelerden eski tarihi elbiseler, keçeden kalpaklar, yine keçeden halılar yapıyoruz. Biz Türkler, vatanımıza yurt olmuş Malazgirt ilçesinde bulunmaktan ayrıca mutlu oluyoruz. Burası bizim Anadolu'ya açılan kapımızdır. Biz kendimizi Malazgirtli olarak görüyoruz ve her yıl 26 Ağustos'ta bu ilçeye gelip çadırlarımızı kuruyoruz. Bu yılın biz Türkler için ayrı bir önemi var, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulupamir Türkleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız Türk tarihimize sahip çıktığı için" ifadelerini kullandı.

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