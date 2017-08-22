Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen yeni eğitim-öğretim dönemi için üniversiteye yerleştirmeler tamamlandı. Bu dönem yapılan yerleştirme sonuçlarına göre 214 bin 430 kontenjan boş kalırken, adaylar 'Ek yerleştirme ne zaman yapılacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki, ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

ÖSYM EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? 2017-2018

YGS ve LYS sonuçlarına göre üniversiteyi kazanan öğrenciler, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında üniversiteye kayıtlarını gerçekleştirdi. 18 Ağustos'ta sona eren üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlara yapılacak ek yerleştirmenin tarihi merak edilmeye başlandı. Fakat, ÖSYM ek yerleştirme tercih tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. ÖSYM ek yerleştirme tarihi açıkladığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.

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