ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sakarya Adapazarı
GÜNDEM

Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım

"Yapamaz mıyım, sen mi engel olacaksın" dedi, hesabını kapattı

22 Ağustos 2017 Salı, 10:25:46 Güncelleme: 11:09:00 HABERTURK.COM

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan S. A.'nın gözleri oyulmuş bir kedinin görüntüsünü paylaşarak "En sevdiğim" yazması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

S. A.'nın yakalanmasını ve ceza almasını isteyen kullanıcılar genç kıza tepki gösterdi.

Olayın kısa sürede yayılması üzerine S. A. sosyal medya hesabını kapattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 16
  • Misafir 17 dakika önce
    ALLAHIM İYİKİ BÖYLE İNSANLARDA VARKİ DERÇEK İNSANLARIN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLIYORUM
  • Misafir 18 dakika önce
    Bu kahbeyi güzel bir tokatlamak hayır yumruklamak yada tekmelemek isterdim.
  • aras38cengiz@hotmail.com 21 dakika önce
    TAM BİR VAHŞET BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ SADİST DUYGULAR ALTINNDA İŞLENMİŞ BİR CANİLİK
Tüm yorumları göster(16)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER