Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan S. A.'nın gözleri oyulmuş bir kedinin görüntüsünü paylaşarak "En sevdiğim" yazması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

S. A.'nın yakalanmasını ve ceza almasını isteyen kullanıcılar genç kıza tepki gösterdi.

Olayın kısa sürede yayılması üzerine S. A. sosyal medya hesabını kapattı.