Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Sakarya Adapazarı'nda yaşayan S. A.'nın gözleri oyulmuş bir kedinin görüntüsünü paylaşarak "En sevdiğim" yazması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.
S. A.'nın yakalanmasını ve ceza almasını isteyen kullanıcılar genç kıza tepki gösterdi.
Olayın kısa sürede yayılması üzerine S. A. sosyal medya hesabını kapattı.
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YORUMLAR 16
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Misafir 17 dakika önceALLAHIM İYİKİ BÖYLE İNSANLARDA VARKİ DERÇEK İNSANLARIN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLIYORUM00
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Misafir 18 dakika önceBu kahbeyi güzel bir tokatlamak hayır yumruklamak yada tekmelemek isterdim.00
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aras38cengiz@hotmail.com 21 dakika önceTAM BİR VAHŞET BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ SADİST DUYGULAR ALTINNDA İŞLENMİŞ BİR CANİLİK00