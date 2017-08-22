İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Ömer Çatkıç'ı, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Çatkıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
- ömer çatkıç
- fetö
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YORUMLAR 7
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Misafir 11 dakika önceVarsa vatana karsi yan bakis mutlaka cezasi verilmeli hemde kat kat fazlasiyla00
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Misafir 23 dakika önceGalatasaraylı taraftarların baş düşmanıydı zamanında oyun soğutmalarıyla taraftarları deli ederdi00
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Misafir 24 dakika öncekardeşim akp içindeki bylock çular neden çıkmıyor? bylock kullanan çöpçü bile çıktı akp deki milletvekilleri çıkmadı.. hem çöplükte yaşayacaksın hem de bende bit yok diyeceksin..30