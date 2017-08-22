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Ömer Çatkıç FETÖ soruşturmasında Bylock'tan gözaltına alındı

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 Salı, 10:44:48 Güncelleme: 11:43:03 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Ömer Çatkıç'ı, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Çatkıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 11 dakika önce
    Varsa vatana karsi yan bakis mutlaka cezasi verilmeli hemde kat kat fazlasiyla
  • Misafir 23 dakika önce
    Galatasaraylı taraftarların baş düşmanıydı zamanında oyun soğutmalarıyla taraftarları deli ederdi
  • Misafir 24 dakika önce
    kardeşim akp içindeki bylock çular neden çıkmıyor? bylock kullanan çöpçü bile çıktı akp deki milletvekilleri çıkmadı.. hem çöplükte yaşayacaksın hem de bende bit yok diyeceksin..
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