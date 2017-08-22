Antalya'da oteldeki işinden çıkarıldıktan sonra içeride kalan maaşı için boynuna kırık şişe parçası dayayarak otel önünde eylem yapan 4 çocuk annesi Hatice D.'nin bir haftadır kayıp olduğu bildirildi. 44 yaşındaki D.'nin kızı ve oğlu Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvurarak annelerinin hayatından endişe ettiklerini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta salı akşamı işten çıkarıldığı 5 yıldızlı otelin önünde boynuna kırık şişe parçası dayayarak maaşının verilmediğini öne süren Hatice D. isimli işçinin, müşahede için yatırıldığı hastaneden bir gün sonra taburcu edildiği ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.



EYLEM YAPMIŞTI

2 saat boyunca otel sahibinin gelip kalan maaş alacağını ödememesi halinde kendisine zarar vereceğini söyleyerek boynuna dayadığı kırış şişe parçasıyla eylem yapan ve bu arada iki kez kendisini yaralayan D., polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahaleden sonra karakola ifade için götürülen kadın, daha sonra müşahede altında tutulması için tekrar aynı hastaneye yatırılmıştı. Geceyi hastanede geçiren Hatice D.'nin, geçen hafta Çarşamba sabahı 10.30 sıralarında taburcu olduğu öğrenilmişti.



HER YERDE ANNELERİNİ ARIYORLAR

D., hastaneden taburcu edildikten sonra ailesinin yanına dönmeyince kızı Sultan D. ve oğlu Murat D. annelerini aramaya başladı. Kemer'e gelerek Kemer Devlet Hastanesi ve Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçen Sultan D., annelerine ulaşamadıklarını bildirdi. Hatice D.'nin oğlu Murat D. ise daha sonra Aksu Polis Merkezi'ne başvurarak annesinin kayıp olduğunu bildirerek hayatından endişe ettiğini dile getirdi. Kız kardeşi Sultan D. de Kemer'de araştırma yapmaya devam etti. Sultan D., araştırmalarından bir sonuç alamayınca dün Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kayıp ihbarında bulundu. D., annesinin bulunması için hastane ve otogardaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini ve otobüs firmalarından bilgi alınmasını talep etti.



"MAAŞI BANKAYA YATIRILDI"

Annesinin 4 ay çalıştığı otelde kendisinin de 1 ay çalıştığını söyleyen Sultan D., annesinin eyleminden sonra kendisinin 1 aylık maaş alacağının banka hesabına yatırıldığını söyledi. D., Kemer Polis Merkezi'nde görüştüğü polislerin kendisine, "Hatice hanımın maaş alacağını elden ödedik" dediklerini anlattı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek Hatice D.'nin bulunması için hastane ve otogar güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini isterken, Sultan D. de annesinin fotoğraflarını bastırarak taksi duraklarına dağıtmaya başladı.