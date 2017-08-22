Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığı evlerini güvenlik güçlerine göstermeye giderken evinin önünde teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
2 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı 'Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı ile gündem olan Bülbül'ün yanındaki iki kişiyle oynadığı horon görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.
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YORUMLAR 4
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aras38cengiz@hotmail.com 22 dakika önceİYİKİ VARSIN EREN BÜLBÜL ALLAH RAHMET EYLESİN00
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Misafir 24 dakika önceiyi ki bu dunyaya geldin EREN. nur içinde yat...00
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Misafir 33 dakika önceAllah gani gani rahmet eylesin.00