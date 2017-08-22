Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığı evlerini güvenlik güçlerine göstermeye giderken evinin önünde teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

2 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı 'Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı ile gündem olan Bülbül'ün yanındaki iki kişiyle oynadığı horon görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.

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