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Eren Bülbül'ün horon oynadığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı (video)

Eren Bülbül'ün horon oynadığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı

Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı

22 Ağustos 2017 Salı, 11:09:34 Güncelleme: 11:17:40 İHA

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığı evlerini güvenlik güçlerine göstermeye giderken evinin önünde teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

2 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı 'Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı ile gündem olan Bülbül'ün yanındaki iki kişiyle oynadığı horon görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.

  • eren bülbül
  • şehit
  • trabzon
  • horon
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YORUMLAR 4
  • aras38cengiz@hotmail.com 22 dakika önce
    İYİKİ VARSIN EREN BÜLBÜL ALLAH RAHMET EYLESİN
  • Misafir 24 dakika önce
    iyi ki bu dunyaya geldin EREN. nur içinde yat...
  • Misafir 33 dakika önce
    Allah gani gani rahmet eylesin.
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