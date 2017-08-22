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PKK'nın sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu 'Roger Helbis' kod adlı şahıs olduğu bildirildi

22 Ağustos 2017 Salı, 11:21:29 Güncelleme: 11:40:40 İHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu 'Roger Helbis' kod adlı şahın olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Hani ilçesinde 19 Ağustos'ta JÖAK/JOPER timlerince etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu Roger Helbis kod adlı Batman doğumlu Akif Albay olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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