Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu 'Roger Helbis' kod adlı şahın olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Hani ilçesinde 19 Ağustos'ta JÖAK/JOPER timlerince etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Amed Eyaleti Ape Musa Grubu sorumlusu Roger Helbis kod adlı Batman doğumlu Akif Albay olduğu tespit edilmiştir" denildi.