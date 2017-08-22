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ESP Çiçek Otlu
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Aranan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu yakalandı

ESP Genel Başkanı Otlu yakalanarak gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, Ankara'da gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 Salı, 12:36:24 Güncelleme: 16:05:38 AA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sol terör örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra nisan ayında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dikmen semtinde bir yakınına ait evde yakalanan Otlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • ESP
  • ÇİÇEK OTLU
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