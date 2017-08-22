İstanbul'da market ve sigara dağıtım aracını soyan çetesi yakalandı. Soygunculardan birinin, sinemaya da uyarlanan ünlü çizgi roman karakteri V For Vendetta'nın maskesini kullandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir markete giren soyguncular bin 300 lira ve 100 paket sigara alarak kaçtılar. Olay yerine giden Gasp Masası ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Silahlı soygunculardan birinde ünlü çizgi roman kahramanı V For Vendetta maskesi olduğu görüldü. Olayla ilgili çalışma başlatılırken, bir gün sonra Beylikdüzü'nde bir sigara aracı soyuldu. Bu soygunun da kamera görüntüleri izleyen polis, aynı çeteyle karşılaştı. Bu soyguncuların da V For Vendetta maskesi taktığı görüldü.



TAKİP SONUÇ VERDİ

Soyguncuların kullandığı araçtan yola çıkan polis ekipleri, araç plakasından şüphelilerin kimliğine ulaştı. Aracın Cansu S. Adına kiralandığını belirleyen polis, çalışmayı derinleştirdi. Aracın Büyükçekmece'de olduğunu belirleyen polis, seyir halindeki otomobilde bulunan Anıl A. (32) ve Cansu S. (27) adlı kadını gözaltına aldı.



MASKELER VE SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ardından Güngören'de bir adrese düzenlenen operasyonda da soygunlara karıştığı iddia edilen Yusuf D. (30), Birkan K. (19) ve Hikmet A.'yı (26) yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olaylarda kullanılan elbiseler, V For Vendetta maskeleri, pompalı tüfek ve 2 bin 460 paket sigara bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çeşitli suçlardan polisete kayıtları olduğu belirlendi. İfadelerinin alınmasının ardından 5 kişi adliyeye gönderildi.