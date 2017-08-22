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Mersin'de burun ameliyatı olan Ali Gencel hayatını kaybetti

Burun ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden Ali Gencel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi

22 Ağustos 2017 Salı, 13:53:14 Güncelleme: 13:54:42 AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası kalbi duran 24 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için ilçedeki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından servise alınan Gencel'in, bir süre sonra kalbi durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gencel, yoğun bakıma alındı.

Durumu ağırlaşan Gencel, daha sonra Adana'nın Yüreğir ilçesindeki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli olan Gencel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Gencel'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

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