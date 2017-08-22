Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı yapacak. Peki, Gümrük Müşavirliği sınavı başvuruları ne zaman? Gümrük Müşavirliği sınavı ne zaman yapılacak? Sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Sınava başvurular, 5-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, başvuru tarihleri aralığında sınav ücreti olan 125 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatıracaklar.

Adaylar, sınav ücretlerini Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ve Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıfbank internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraatbank internet bankacılığı ve Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırabilecekler.

Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilmektedir.

Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı 7 Ekim 2017, Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Adaylar sınav giriş belgesini 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren http:// www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

Gümrük Müşavirliği sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli dört seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak. Sınav 100 dakika sürecek ve tek oturum hâlinde uygulanacak.

Gümrük Müşavirliği sınavı