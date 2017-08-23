Aksaray'da bir akaryakıt istasyonuna silahla saldıran maskeli 2 kişinin pompacıyı yaraladıktan sonra kaçırdıkları işyeri sahibi Galip D.'nin oğlu 10 yaşındaki E.S.D.'ye ait bir ize rastlanmadı. Polis, E.S.D.'nin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Ortaköy İlçesi Balcı Köyü yakınında Galip D.'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen'i bacağından yaraladı. Ardından, işyeri sahibi Galip D.'nin o sırada istasyonda olan oğlu E.S.D.'yi otomobile bindirip kaçırdı.

SALDIRGANLARIN ARACI BULUNDU



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Ekmen, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçırılan E.S.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan geniş çaplı aramada Ekecik Mevkii'nde dağ yamacında saldırganların aracı terk edilmiş halde bulundu. Saldırganların yakalanması ve E.S.D.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.