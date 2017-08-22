Kayseri'de işsiz 45 yaşındaki Haydar Ç., iddiaya göre borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu Valilik Göç İdaresi binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Kocasinan İlçesi Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Valilik Göç İdaresi binası önüne gelen Haydar Ç., burada elindeki bidondaki benzini başından aşağıya dökerek, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bir süre bekleyen Ç., polisin ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden elindeki çakmağı yaktı ve kendini ateşe verdi.

BORCU VARMIŞ

Bir anda alev topuna dönen Ç.'nin üzerine, buradaki memurlar bina içinden getirdikleri suyu döktü. Polis ve sağlık ekipleri de Haydar Ç.'yi 112 ambulansına bindirip, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ç.'nin vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Haydar Ç.'nin 2 bin TL civarında borcu olduğu ve bu borcu ödeyemeyince bunalıma girerek canına kıymak istediği öne sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.