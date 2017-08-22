Göltürkbükü'ndeki saldırının zanlısına olay yerinde keşif

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde iki işletmeyi basıp 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla aranırken Ankara ve Antalya'da yakalanan 3 şüpheli kente getirildi. Cinayet zanlısı D.Ç.'ye, bu sabah olay yerinde keşif yaptırıldı. Adliyeye getirilen D.Ç. girişte, "Ben kimseyi öldürmedim" diye bağırdı.



Göltürkübükü Mahallesi'ndeki bir işletmede geçen 30 Temmuz'da bir kişi, belindeki iki tabancayı çıkarttı, rastgele ateş etti. Tatilcilerin eğlendiği mekanda büyük panik yaşandı. Saldırıda vurulan mekanda komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say öldü, aynı yerdeki garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile diğer işletmede çalışan garson 29 yaşındaki Yasin Kaya, müşterilerden sunucu Jess Molho'nun eşi 36 yaşındaki Zeynep Molho ve 24 yaşındaki M.K. yaralandı.



Jandarmanın takibi sonucu olayın zanlısı D.Ç., Ankara Keçiöeren'de yakalandı. Olayda gözcülük yaptığı ve ayrıca otomobili kullandığı tespit edilen iki kişi Antalya'da yakalanarak D.Ç. gibi Bodrum'a getirildi. Ayrıca olay anında gözcülük yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise Ankara Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi.



OLAY YERİNDE KEŞİF



Bu sabah olayın meydana geldiği işletmede 20 jandarma eşliğinde elleri kelepçeli ve çelik yelek giydirilerek getirilen zanlı D.Ç., soğukkanlı biçimde nereden nasıl geldiğini ve nasıl ateş ettiğini anlattı. Sabah tatilcilerin denize girdiği anda yapılan keşif, işletmenin bitişiğinde güneşlenen ve denize giren tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. D.Ç. ifadesinde, olaydan 20-25 gün önce mekana eğlenmeye gelen bazı yakınlarının, işletmenin korumalarınca dövüldüğünü, telefon açtığını, özür dilemelerini istediğini ancak işletme yetkilileriyle telefonda tartıştığını bu nedenle klube geldiğini söylediği öğrenildi.

Kendisine küfür edildiği için öfkelendiğini belirten D.Ç., "Ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Biz ailemize namusumuza söz söyletmeyiz. Bu nedenle korkutmak amacıyla gelmiştim. Ama ben havaya ateş ederken, kimseyi öldürmedim; yaralamadım. Ben ateş ederken birileri daha ateş etti. Amacım sadece korkutmaktı. Ölen gence ben de çok üzüldüm" dediği belirtildi. Keşfi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen D.Ç. "Ben kimseyi öldürmedim" diye bağırdı. Diğer iki zanlının ise işlemlerinin sürdüğü, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



