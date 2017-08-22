ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

22 Ağustos 2017 Salı, 16:15:01 Güncelleme: 16:18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER