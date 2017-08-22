İstanbul Üniversitesi ‘Aramıza Sınav Girmesin’ diyor

‘Aramıza Sınav Girmesin’ parolasıyla hareket eden ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi, AUZEF ile ikinci üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite diploması almak isteyenler lisans başvurularını Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, İşletme, İktisat programlarına; önlisans başvurularını ise Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarına kayıt yaptırabiliyor.

Bu bölümlerden birini okumak isteyen üniversite öğrencisi ya da mezunları 11 Eylül – 6 Ekim 2017 tarihleri arasında http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden AUZEF’e online olarak kayıt olabiliyor.