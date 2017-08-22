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İzmir'de hasta almaya giden ambulansla minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İzmir Bornova'da hasta almaya giden ambulansla yolcu minibüsünün çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı

22 Ağustos 2017 Salı, 18:28:41 Güncelleme: 18:34:19 AA

İzmir'in Bornova ilçesinde Volkan B. yönetimindeki 35 R 8123 plakalı 112 acil servis ambulansı, Altındağ Semti'ndeki bir hastayı almaya giderken, Mehmet Şah Y'nin kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen bir diğer sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

Kazanın, minibüsün güzergahı dışında bir yolda meydana geldiği ve bu nedenle sürücü hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

 

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