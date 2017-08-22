Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden bugün İstanbul'da uygulanacak olan planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ tarafından yayınlanan programa göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından yayınlanan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

* KARADENİZ Mh., 1139. Sk., 1140. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* ALKENT 2000 Mh., DR. HASAN AKGÜN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* CENNET Mh., KAHRAMANLAR Cd., REYHAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* PİRİ REİS Mh., 591. Sk., 2275. Sk., 2268. Sk., 2308. Sk., 2328. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI İSTASYON Cd., 1.POSTA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* CENNET Mh., 603. Sk., BEYAZIT Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., GENÇ OSMAN Sk., NAMIK KEMAL Cd., 2.ORHAN GAZİ Sk., 1.ULUBATLI HASAN Sk., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., 2.YAVUZ SELİM Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* GÜLBAHAR Mh., CEMAL SAHİR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* MECİDİYEKÖY Mh., BAŞER Sk., BAYIR 1 Sk., ÇINARLI Sk., DARCAN Sk., GÜLBAHAR Cd., KUŞÇULAR Sk., MEHTAP Sk., ŞAHİNLER Sk., GÜLBAHAR Mh., BILDIRCIN Sk., ÇAMLI Sk., KARANFİL Sk., KARANFİL YORULMAZ Sk., KASIMPATI Sk., MUHTAR Sk., PELİT Sk., ŞAHİKA Sk., ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ Cd., SOLMAZ Sk., YALÇIN Sk., YEŞİLDAĞ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* MERKEZ Mh., BAĞLAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* AKÇABURGAZ Mh., 3082. Sk., 3032. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* ZUHURATBABA Mh., DR. TEVFİK SAĞLAM Cd., E5 KARAYOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* ZUHURATBABA Mh., AKATLAR Sk., BİLGİNLER Sk., ÇAMLIK ÇEŞME Sk., DEMİRKAPI Cd., HÜDAVERDİ Sk., KARABAL Cd., LEVENTLER Sk., RESNELİ Sk., TÜRKİŞ Cd., VANKULU Sk., ÜNALDI Sk., YAVUZEVLER MEKTEP Sk., YÜCE TARLA Cd., ZÜMRÜT BAHÇE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* MERKEZ Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* AKALAN Mh., İHSANİYE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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