İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen bazı vatandaşların yağmura yine hazırlıksız yakalandığı görüldü.
İstanbul'da yağmur hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle havada tur attı.
ZONGULDAK'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Zonguldak'ın Merkez ve Ereğli ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suların tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.
Bu arada Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddelerinde oluşan su birikintileri de sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Öte yandan bazı vatandaşların, çöp ve normal poşetlerle kendilerini korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
Kozlu ilçesi sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisi bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Ekiplere yardımcı olmak isteyen bazı vatandaşların ise rögar kapaklarını elleriyle temizledikleri görüldü.
Ereğli ilçesinde etkili sağanak nedeniyle Zonguldak-Ereğli ile Ereğli-Alaplı kara yolunda yola kaya parçaları düştü.
Karayolları ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zaman zaman güzergahta temizlik çalışması yaptı.
SAKARYA
Sakarya şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.
Merkez ve bazı bölgelerde yolların su altında kalması nedeniyle de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgede sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli'de de sağanak İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde etkili oluyor.
Karamürsel ilçesinde bazı evlerin giriş katında su baskını yaşandı, kaldırımdaki parke taşları zarar gördü.
Kartepe'de de D-100 karayolu Sapanca Kavşağında su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İzmit ilçesi Erenler Mahallesi mevkisinde de bir iş yerini su bastı.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su baskını ve fırtınaya karşı, İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 40 motopomp, 20 dalgıç pompa, 5 ana ve 7 yardımcı ekiple çalışmalarını sürdürüyor.