Yakınlarını ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelen Endez ailesinin 10 yaşındaki çocukları Nurican Endez arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında gezerken, dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan Endez'in arkadaşları durumu aileye haber verdi. Ailenin ihbarıyla bölgeye gelen 112 ve AFAD ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.
Helikopterle ilçeye gelen Bitlis-Tatvan Polis Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
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YORUMLAR 1
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Misafir 6 dakika öncePolis dalgıçlar iyi çalışıyor Allah razı olsun00