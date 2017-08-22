Antalya'nın Manavgat ilçesin Karacalar Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bacanağı Dursun (67) ve baldızı Emine Ayaz'ı (55) dün bahçede çalıştıkları sırada tüfekle başlarından vurarak öldüren Süleyman D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlıya, çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında olay mahallinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikatın ardından adliyeye getirilen Süleyman D. çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, dünkü cinayette hayatlarını kaybeden Dursun ve Emine Ayaz çifti, Karacalar Mahallesi'nde toprağa verildi.
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