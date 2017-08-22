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Sinop'ta Diyojen heykelinin kaldırılması için eylem yaptılar

Sinop'ta, ilin girişinde bulunan Yunan düşünür Diyojen heykelinin kaldırılması için eylem yaptılar

22 Ağustos 2017 Salı, 23:22:33 Güncelleme: 23:26:13 İHA

Yunan düşünür Diyojen'in heykelinin Sinop'un girişinden kaldırılması için Erbakan Vakfı Sinop İl Temsilcisi İsmail Teziç, heykel önünde basın açıklamasında bulundu.

İHA'nın haberine göre, Teziç, "Biz sanata ve heykellere karşı değiliz. Heykelin arkasına sığınarak Yunan felsefesini, Yunan ideolojisini Sinop'a yapıştırmalarına karşıyız. Diyojen heykelinin Sinop'un girişinden alınmasını ve Balatlar yapısına götürülmesini istiyoruz. Bunun olması için çabalayacağız. Gerekirse imza kampanyası, gerekirse devamlı burada basın toplantısı yaparak sonuna kadar mücadelesini vereceğiz" dedi.

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