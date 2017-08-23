Başbakan Yıldırım Vietnam'da

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'da Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı, ülkenin bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti.

İlk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bırakan Yıldırım, daha sonra Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho'nun mozolesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ho'nun mozolesinde tören kıtası tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, bando ekibinin icra ettiği marşın ardından saygı duruşunda bulundu.





Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları;

"Umarım ki bu ziyaret Vietnam-Türkiye ilişkilerinde başlangıç olacaktır. Doğu ve Güney Deniz'in kullanımında görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Başbakan ve heyeti ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün alanlarda iş birliği imkanlarımızını değerlendirdik. Ve bu konuların daha da geliştirilmesi için bir takım anlaşmaları imzalamış bulunuyoruz. Yatırımların teşvik edilmesi konularını da gerekli düzenlemeler yapıldı uygulanması için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Vietnam kendi coğrafyalarında açılan bir fırsat kapısı anlamını taşıyor. Vietnam ile ilişkilerimizi her anlamda geliştirme kararlılığımızı vurgulamak istiyorum. Sayın Başbakan ve heyetine bir kez daha olumlu ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum."