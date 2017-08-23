Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretin Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için yurt başvuruları 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu sene 368 bin 954 öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK yurt sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

YGS ve LYS sonuçlarına göre üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıran öğrenciler, üniversiteye yakın bir KYK yurdunda barınabilmek için başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruları yapan öğrenciler, merakla yurt sonuçlarını beklemeye başladı. Fakat KYK, yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz açıklamadı. KYK'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, başvuru sonuçları en kısa sürede açıklanacak olup adayların her türlü bilgiyi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden takip etmeleri duyuruldu.

Öğrencilerin yurt başvuru bilgileri, 11 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak yapılıyor. Yurtlara yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 30 Haziran 2017 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin yurt başvuruları bir sonraki aşamada alınacak.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları

KYK Sonuçları

KYK yurt sonuçları

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