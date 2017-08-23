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Koray Aydın: Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayımız olacak

Yeni kurulacak partide yer alacak olan Koray Aydın, 2019 yılında Cumhurbaşkanı adaylarının Meral Akşener olacağını söyledi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:01:49 Güncelleme: 10:06:36 HABERTURK.COM

MHP'li muhalifler tarafından kurulacak yeni partide yer alacağını açıklayan ve MHP'den istifa eden Koray Aydın, FOX TV'de katıldığı programda 2019 seçimlerinde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayları olacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" diyen Koray Aydın şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'de sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi de 2 turlu hale dönüştü. Dolayısıyla 2 turda yarışılacak. Ana muhalefet olduğunuzda 2. turda, 1. olanla yarışacak duruma gelmiş oluyorsunuz. Şu anda Cumhurbaşkanlığını elinde bulunduran AK Parti'nin belli bir gücü var. Biz daha henüz bir parti kurmadık, kuruyoruz. Bizim bu kurduğumuz partiyi aslında millet kuruyor. Bu partinin genel başkanlığı görevi Meral hanıma tevdi edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak, yaptığımız anketlerde Meral hanımın adaylığı durumunda ilk turda birinin seçimi görülmüyor. O zaman 2. turda Meral hanımın kalması halinde kesinlikle Cumhurbaşkanı seçilebileceğine yürekten inanıyorum. bu aslında halkın bir talebi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 7 dakika önce
    meral akşener'in olduğu parti dağılır. o kişinin siyaset hayatını iyi inceleyin.
  • Misafir 8 dakika önce
    size sadece HA HA HA Cumhurbaşkanı mı Bence Genelkurmay Başkanı olsun ozaman daha çok oy alır HA HA HA benim Güzel TÜRKİYEM
  • Misafir 10 dakika önce
    Zeki mürende bizi görecekmiiii
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