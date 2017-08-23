Koray Aydın: Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayımız olacak

MHP'li muhalifler tarafından kurulacak yeni partide yer alacağını açıklayan ve MHP'den istifa eden Koray Aydın, FOX TV'de katıldığı programda 2019 seçimlerinde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayları olacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" diyen Koray Aydın şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'de sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi de 2 turlu hale dönüştü. Dolayısıyla 2 turda yarışılacak. Ana muhalefet olduğunuzda 2. turda, 1. olanla yarışacak duruma gelmiş oluyorsunuz. Şu anda Cumhurbaşkanlığını elinde bulunduran AK Parti'nin belli bir gücü var. Biz daha henüz bir parti kurmadık, kuruyoruz. Bizim bu kurduğumuz partiyi aslında millet kuruyor. Bu partinin genel başkanlığı görevi Meral hanıma tevdi edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak, yaptığımız anketlerde Meral hanımın adaylığı durumunda ilk turda birinin seçimi görülmüyor. O zaman 2. turda Meral hanımın kalması halinde kesinlikle Cumhurbaşkanı seçilebileceğine yürekten inanıyorum. bu aslında halkın bir talebi.

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