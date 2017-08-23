İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C üyelerinin, Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmaları için kent genelinde birçok esnafı tehdit ederek kepenk kapatmaya zorladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sancaktepe, Eyüp, Sultanbeyli, Sultangazi ve Çekmeköy'de 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 6'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gülmen ve Özakça, Ankara'da başlattıkları açlık grevine devam ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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