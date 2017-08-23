Bozdağ: ABD, Adil Öksüz'ün o telefonunu nereden biliyor?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adil Öksüz'ün ABD Konsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin, "ABD Konsolosluğu fiilen kullandığı bu numarayı nereden biliyor? Öbür telefon yanında değil, başkası kullanıyor, kullanmıyor da olabilir. En son arayan numara ABD Konsolosluğu'ndan yapılan arama. Evrakta hangi telefon numarası varsa onun açıklanması lazım. O telefonu fiilen kullandığını nereden biliyor? Öbür telefonda bir arama gözükmüyor." diye konuştu.

" CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Bozdağ, erken seçim iddialarıyle ilgili olarak, "Herkes 2019'a göre hesabını yapsın." derken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için, "Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

TRT Haber'de konuşan Bozdağ'ın açıklamasından satır başları;

"Ben aday değilim" diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum" demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?

Atletle fotoğraf çekilip halkın adamı olacaksınız. Bu iş böyle kolay değil. Halk kalbinde hisseder, manşetlerde hissetmez.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

AK Parti şöyle hesap ediyor, böyle hesap ediyor. 2019'da belediye var hesapları yapıyorlar. 2019'da belediyeler konusunda halkın beklentilerine cevap veren AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha güçlü girer, onu hesap etmiyor. Erken seçim olmayacaktır. Her sene bir seçim halkı da yoruyor, ülke ekonomisine de ciddi zararlar veriyor. Herkes 2019'a göre hesabını yapsın.

MEMUR ZAMMI

Biz samimi olarak kamu çalışanları adına, bu konudaki hükümetimizin görüşlerini aktardık. Ekonomik durumu kendileri ile paylaştık ve azami bir iyileştirmeyi yaptık.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Taşeron konusu hükümetimizin gündeminde olan bir konu. Bu konuda gerek Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanlığı, gerek Maliye Bakanlığı ve diğer ekonomi ile ilgili bakanların tamamı defalarca toplantılar yaptılar. Değişik kereler Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda da müzakere edildi. Çalışılması hususunda talimatlar verildi. Çalışılması istenen konular üzerinde ilgili bakanlıklar birlikte çalışıyorlar.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN ARANMASI

(Adil Öksüz'ün ABD Konsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklamaları) O konuda ben de dinledim. Programdaki açıklamayı yapan avukat arkadaşla da görüştüm. Adil Öksüz'ün üzerine kayıtlı 2 telefon var. Bu telefonlardan birini fiilen kullanıyor, biri başkasının kullandığı telefon. Konsolosluktan yapılan arama fiilen kullandığı telefondan yapılan arama. ABD Konsolosluğu fiilen kullandığı bu numarayı nereden biliyor. Öbür telefon yanında değil, başkası kullanıyor, kullanmıyor da olabilir. En son arayan numara ABD Konsolosluğu'ndan yapılan arama. Evrakta hangi telefon numarası varan onun açıklanması lazım. O telefonu fiilen kullandığını nereden biliyor. Öbür telefonda bir arama gözükmüyor.

TEK TİP KIYAFET

(Darbe sanıklarına tek tip kıyafet) Önümüzde hazırlıkları süren çalışma içinde çıkacak KHK'da bu konuda düzenleme yer alacak. Adalet Bakanlığı gerekli çalışmaları yapıp adımları atacaktır.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bylock'ta 100 binin üzerinde kişinin bu sistemde yer aldığına dair bilgiler var. Bütün Bylock'çulara karşı adli süreç işlediğinde onlar biliyor kendilerine geleceğini. Onlar bildiğinde, tedbir alıyorlar, başka yöntemlere başvuruyorlar. İstihbarat yöntemlerimiz FETÖ'yü çözmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettiler. Onun için ben kolluğu da adli yargıyı da tebrik ediyorum.

TSK'DAKİ GENERAL VE AMİRAL İSTİFALARI

Emekliliğe sevk edilmeler daha önce. "18 Ağutos'ta emeklilik talepleri işleme konuldu" deniliyor. Kendi istekleri ile emeklilik talebinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Atama da 20 Ağustos'ta yapılmıştır. İkisi arasında bağ kurmaya çalışanlar olabilir ama esasında bağlantı yoktur. Ben yeni komuta kademesine başarılar diliyorum.

YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NE ZAMAN ATANACAK?

Başkan inşallah yakında atanacaktır. Atandığında göreceksiniz. Medyanın çok merakı var. Merakınız yakında giderilecek.