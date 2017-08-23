Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

Osmangazi Köprüsü'nde aracı ile Yalova istikametinden giriş yapan E.A. (34) isimli şahıs korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

E.A adlı şahıs aracıyla Yalova gişelerden Osmangazi Köprüsü'ne giriş yaptı. Köprünün 1. ayaklarına geldiğinde aracını durduran şahıs, aracından inerek köprünün korkuluklarına tutunarak beklemeye başladı. Olayı fark eden vatandaşların durumu güvenlik görevlilerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı köprüden inmesi yönünde inmesi yönünde ikna etmeye çalıştılar. Bu esnada Yalova İtfaiyesi'nden de yardım istendi. Yalova İtfaiyesi ekipleri köprünün altına gelerek şişme yatak açarak şahsın atlamasına karşı güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları neticesinde intihardan vazgeçen şahıs polis ekipleri tarafından köprüden indirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.