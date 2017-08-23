İstanbul Boğazı'nda Hong Kong bayraklı dev nakliye gemisinin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç görüntü oluşturdu. Römorkörlerin eşlik ettiği gemi yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Boğazı dün öğle saatlerinde ilginç bir manzaraya şahit oldu. Hong Kong bayraklı "Zhen Hua 29" isimli dev nakliye gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkörün eşliğinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayan gemi daha sonra Karadeniz'e doğru açıldı.

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