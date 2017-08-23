FETÖ'nün yargı bilançosu: 4 bin 664 soruşturma, 2 bin 44 tutuklama, 271 firar

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yargı mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmaların bilançosu belli oldu.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Hakkında soruşturma yürütülen yargı mensubu sayısı 4 bin 664. Bunlardan, bin 311’i adli kontrol şartıyla, 97’si herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 251 yargı mensubuna ilişkin yakalama ve gözaltı gibi adli bir işlem yapılmadı.

297 TAHLİYE

Soruşturmalar kapsamında aralarında Anayasa Mahkemesi’nin 2 eski üyesinin de bulunduğu 2 bin 341 yargı mensubu tutuklandı. Bunların 297’si bir süre sonra tahliye edildi. Aralarında eski HSK üyelerinin bulunduğu yargı mensuplarındın bir bölümü itirafları, diğer bölümü de aklanmaları nedeniyle tahliye edildi. Halen aralarında eski yüksek yargı üyelerinin de bulunduğu 2 bin 44 kişi tutuklu bulunuyor.

KUMPAS SAVCILARI

Ergenekon, Balyoz, MİT, 17-25 Aralık gibi çok sayıda kumpas soruşturmalarında aktif rol alanların da aralarında yer aldığı 271 eski yargıç da halen firari durumda bulunuyor. Firarilerden 257’si adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcı, 32’si Yargıtay, 8’i Danıştay üyesi. Bu kişiler arasında 17-25 Aralık savcıları Celal Kara, Zekeriya Öz, Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarında görev alan eski savcılar Cihan Kansız ve Fikret Seçen, 2010 KPSS soruşturmasını sürüncemede bırakan eski savcı Şadan Sakınan da bulunuyor.

KOZMİK ODAYA GİRDİ

Eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci de firari. Eski yüksek yargıçlar arasında en en dikkat çekici firari isim Kadir Kayan. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi’yken Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu’nda (Kozmik Oda) günler süren arama yapan Kayan, 2011’de Yargıtay üyesi seçildi. Arınç’a suikast soruşturmasının kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Kayan, darbe girişiminin ardından izini kaybettirdi.

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FETÖ tutuklu sayısı