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Alanya'da tur otobüsü ile TIR çarpıştı

Antalya'da bir tur otobüsünün TIR'ın dorsesine çarpması sonucu oluşan kazada 17 yaşındaki stajyer tur rehberi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:13:25 Güncelleme: 11:52:39 AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İçinde Polonyalı turistlerin bulunduğu Ali Kılıç yöntemindeki tur otobüsü, Payallar Kavşağı'nda, Hüseyin Aydın'ın kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 yaşındaki stajyer tur rehberi Fazıl Çam hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Kılıç ile 10 turist yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan, turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bir otelin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, araçların çarpışma anı görülüyor.

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