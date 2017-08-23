Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) öğrenim gören veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Peki, Açık Lise (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2017-2018 AÖL kayıt tarihi...

AÇIK LİSE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, yeni kayıtlarını 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde yapabilecek. Açıköğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak öğrenciler, 2017 yılı kayıt sınav bedeli olan 40 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatıracak ve dekontunu saklaması gerekmektedir.

lk kayıt sınav bedelinin 10 TL’si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri'nin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

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