'İzmir'de çıkan yangına göktaşı neden oldu' iddiası

İzmir'in Kınık İlçesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, vatandaşlar yangının bölgeye düşen bir göktaşı nedeniyle başladığını öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, Arpaseki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Kınık Şefliğinden 1, Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden 4 olmak üzere bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü yangının bu nedenle başladığını öne sürdü. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, düşen cismin ışıklı bir cisim olduğunu hatta komşu mahalle olan Aziziye Mahallesinden de görüldüğü söyledi

Yangın yerine yakın oturan İsmail Süren, "Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü" dedi.

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