Kuşa çarpan THY uçağı geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kazablanka seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı, kaşkış sırasında kuşa çarpınca Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Uçakta 296 yolcu bulunuyordu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor. Son olarak Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kazablanka seferini yapan uçak kuşa çarptı. İçinde 296 yolcunun olduğu saat 11.33'de Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TK617 sefer sayılı THY'nin Kazablanka'ya giden Airbus 330 tipi uçağına kalkışta motoruna kuş çarptı.

Bunun üzerine TC-LOE kuyruk tescilli uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak kuş çarpması nedeniyle geri dönüş kararı aldı. İstanbul üzerinden geri dönen ve saat 11.43'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak kontrol için incelemeye alındı.

Atatürk Havalimanı'nda özel donanımlı iki araç kuşlarla mücadelede etkin olarak kullanılıp pist etrafına patlar kuş kovma cihazları yerleştirilmesine rağmen kuş tehlikesi zaman zaman devam ediyor.