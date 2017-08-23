AK Partili vekil: Midyat'ın il olmasını isterim

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Midyat'ın il olması ve Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Midyat'ın il olmasının maliyet gerektirdiğini anlatan Miroğlu, Midyat'ın şehir yapılmasına stratejik olarak bakılması gerektiğini söyledi. Cizre ve Yüksekova'nın yanı sıra Midyat'ın da unutulmaması gerektiğini ifade eden Miroğlu, "Midyat'ın il olmasını isterim. Mardin'i hem çok zenginleştirecek bir şey hem de bu şehrimizin demografik zenginliğini koruyacak bir şey. Bunu tabi bürokrasiye bakan arkadaşlarım ile paylaştığım zaman bana şunları söylediler. Midyat'ı il yapmak çok kolay görünmüyor. Çünkü Alanya gibi birçok ilçemiz var. Bu ilçeleri birden il yapmak öyle kolay bir şey değil. Belirli bir maliyeti var 1 milyar lira toplam ama ben meseleye böyle bakmıyorum. Alanya belki baktığımızda Midyat'tan daha fazla il olmayı hak eden bir ilçemiz. Fakat ben Midyat'ın şehir yapılmasına stratejik olarak bakıyorum. Şehrimizin Mardin'in stratejik gelişimi açısından bakıyorum" dedi.

"REFERANDUMUN BÖLGEDE BIRAKACAĞI ETKİ ÖNEMLİ"

Kuzey Irak'taki referandumunun gündemi etkileyeceğini ifade eden Miroğlu, "Referandumdan vazgeçmek gibi bir ihtimal de görünmüyor. Benim gördüğüm kadarıyla meseleyi Bağdat hükümetiyle Erbil arasındaki bir mesele olarak algılamakta bir fayda var. Önce böyle görmek lazım. Bunun bölgede yaratacağı etki var, ayrıca her ülkenin kendi muhasebesi sonucu bir takım fikirleri açık bir şekilde devam eder. Suriye açısından, Irak açısından böyle devam eder. Bunlara bakmak lazım" diye konuştu.