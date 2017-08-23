Eren Bülbül´ü fotoğraflayan öğretmen o anları anlattı

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül´ün hafızalara kazınan fotoğraflarını öğretmen Umut Can Karahasanoğlu´nun çektiği ortaya çıktı.

Maçka ilçesindeki terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül, 3 yıl önce Çamlıdüz Yaylası´nda çobanlık yaptığı sırada bölgeyi ziyarete gelen İstanbul Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğretmenlerinden Umut Can Karahasanoğlu tarafından fotoğraflandı. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı `Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(` paylaşımıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül´ün hafızalara kazınan fotoğrafını çeken matematik öğretmeni Karahasanoğlu, Eren´in şehit olduğu haberiyle çok üzüldüğünü söyledi.

EREN'İN HİKAYESİNİ ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI

2014 yılı Temmuz ayında çekilen fotoğrafların hikayesini ve Eren ile sohbetini anlatan matematik öğretmeni Karahasanoğlu, "Fotoğraf merakım var. İstanbul´da yaşıyorum ama Trabzon büyüklerimizin toprağı. Fotoğraf yolculuğum esnasında, Çamlıdüz Yaylası'nda Eren ile tanışmış ve onu fotoğraflamıştım. Eren ile o sırada yarım saat sohbet etmişliğimiz oldu. Hatta sohbette de çok duygulanmıştım. Çünkü 13 kardeşler bölgede zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Eren bana kardeşleri arasında hayvancılıkla asıl ilgilenen kendisi olduğunu söyledi. Fındık bahçesinde yevmiye yaptığını aslında çalıştıktan sonra para kazanmamın kolay olduğundan bahsetti. Abi çalışmak güzeldir. Çalışıyorum ihtiyaçlarımı gideriyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum´ dedi. Bu sözleri beni çok etkiledi. Bu anımı derslerde öğrencilerimle de paylaştım. Eren´in hikayesi öğrencilerimde etkili oldu. Çünkü onlar İstanbul´da şartları daha iyi, Eren gibi değiller. Hayatın zorluklarıyla yaşayanları bilsinler istedim. Hatta bu yıl da Eren´in hikayesiyle derse başlayacağım. Onun şehit olması beni derinden yaraladı. O unutulmasın istiyorum" dedi.

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