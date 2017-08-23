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GÜNDEM

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK ile sıcak temas

Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas yaşandı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:03:21 Güncelleme: 16:07:51 DHA

Amanos Dağları'ndaki terör örgütü PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

TERÖRİSTLER ORMANI ATEŞE VERDİLER

DHA'nın haberine göre; Bugün öğle saatlerinde Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalında operasyonda olan güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Kısa süreli temasta, teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra başlattığı çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede sürdürülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    Cehennem sizleri bekliyor beyler
  • Misafir 8 dakika önce
    Sarin gazı kullanın pkk ırkı domuz geni taşıyan bir ırktır dikkat edin
  • Misafir 28 dakika önce
    o yaktığınız ateşte yanın inşallah
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