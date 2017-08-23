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Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:18:47 DHA

Edirne'de çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı iki mahalle arasında küçük tartışmalarla başlayan gerginlik dün akşam kavgaya dönüştü

  • 1 Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü
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    Edirne'de çoğunluk nüfusu Roman vatandaşların oluşturduğu Gazimihal ve Menzilahır Mahalleleri arasında daha önce yaşanan küçük kavga ve tartışmalar dün gece büyüdü.

  • 2 Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü
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    Aralarında yaklaşık 5 kilometrelik mesafe olan Menzilahır Mahallesi'nden otomobille geldiği belirtilen 4 şüpheli Gazimihal Mahallesi'nde havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine toplanan mahalleli ile şüpheliler arasında kavga çıktı.

  • 3 Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü
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    Polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin geldiği araca ise mahallede camları kırılarak zarar verildi.

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  • 4 Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü
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    150 KİŞİ VALİLİĞE YÜRÜDÜ

    Gazimihal Mahallesi'nde ellerinde sopalarla toplanan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 150 kişi bugün Edirne Valiliği'ne yürüdü.

  • 5 Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü
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    Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri, valiliğe giden yol üzerinde güvenlik önlemi alarak grubun valilik bahçesine gitmezine izin vermedi.

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