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Bu sırada valilik önünde toplananlar ise Menzilahır Mahallesi'nden gelen kişilerin silah sıkarak kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirtip "Mahallemize gelip silah sıkıp bizi tehdit ediyorlar. Çocuklarımız var ve herkes korkuyor. Devlet bize sahip çıksın" dedi.