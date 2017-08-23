Bolu'da bir apartman dairesinde, buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki sitede oturan Davut Karagüllüoğlu'nun dairesindeki buzdolabının motoru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Karagüllüoğlu ailesi evden çıkarak itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Patlamanın etkisiyle panik yaşayanlar, sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı.

Dairede, yangın nedeniyle hasar oluştu.