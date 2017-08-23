Antalya'nın Kemer ilçesinde işten çıkarıldığı otelden alacağını tahsil etmek için boynuna kırık şişe parçası dayayarak eylem yaptıktan sonra bir haftadır kayıp olan kadın, Antalya'daki bir hastanenin acil servisinde yarı baygın halde bulundu. Kadının hafızasını kaybettiği öne sürüldü.

Bir haftadır her yerde aranan 44 yaşındaki Hatice Durmaz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki polisin dikkati sayesinde bulundu. Olayla ilgili haberleri izleyen polis memuru, bir haftadır acil serviste yatan, kimseyle konuşmayan ve kimliği tespit edilemeyen kadının Hatice Durmaz olabileceğinden şüphelenerek Aksu Emniyet Müdürlüğünü arayıp kayıp kadının yakınlarının telefonunu aldı. Polis, oğul Murat Durmaz'ı telefonla arayarak kayıp annesinin fotoğrafını istedi. Murat Durmaz'ın internet üzerinden gönderdiği fotoğrafa bakan polis, "Hastanede yatan kadın büyük ihtimalle anneniz" deyince oğul Durmaz, rahat bir nefes aldı.

Annesinin bulunabilmesi için girişimlerini sürdüren Sultan Durmaz, bu sabah Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne ek bilgi götürdükten sonra televizyon kanallarının kayıp programlarından gelen teklifler üzerine İstanbul'a gitmek üzere Kemer'den hareket ettiği sırada ağabeyi Murat Durmaz'dan gelen telefonla annesinin bulunduğunu öğrendi.

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Hemen hastaneye koşan Murat Durmaz ve Sultan Durmaz, annelerinin durumunu görünce sevinçleri kursaklarında kaldı. Evlatlarını bile tanımayan kadın, yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta çarşamba günü 11.00 sıralarında Kemer Devlet Hastanesi acil servisinden ayrılan Hatice Durmaz, 7 saat sonra Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'nde yarı baygın vaziyette bulunarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Adli vaka olarak kaydı yapılan kadın, kimseyle konuşmadığı ve üzerinde kimlik çıkmadığı için sahipsiz hasta olarak tedavisine başlandı. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

"KOCAM ÖLDÜ MÜ?"

Annesinin ciddi bir travma geçirmesine rağmen taburcu edilmesine tepki gösteren oğul Murat Durmaz, adli mercilere başvuracağını belirterek, "Annemin kendi rızasıyla taburcu edildiğini söylüyorlar. O zaman annem tedavi istemediği halde otel önündeki eylemden sonra neden sedyeye kelepçelenerek hastaneye götürüldü?" diye konuştu.

Hiç kimseyi hatırlamayan ve hastane odasında görüntülenen Hatice Durmaz'ın bitkin hali gözlerden kaçmadı. Odada bulunan gazetecinin Hatice Durmaz'a hayatı hakkında bilgi verirken kocasının 8 yıl önce öldüğünü söylemesi üzerine şaşkınlık yaşayan Hatice Durmaz "Kocam öldü mü?" diye tepki verdi. Durmaz, odada yatağın diğer ucunda annesini ayakta bekleyen kızını da tanıyamadı. Durmaz'ın zaman zaman "Yaklaşmayın" diyerek daha önce eylem yaparken yaşadığı olayların etkisinden çıkamadığı da dikkat çekti. Durmaz'ın tedavisi devam ediyor.

BİR HAFTADIR ARANIYORDU

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki otelde çalışırken, aynı otelde çalışan kızıyla birlikte işten çıkarılan 4 çocuk annesi Hatice Durmaz, iddiaya göre, maaşının ödenmemesi üzerine otel yönetimiyle tartışmıştı. Maaş alacağının ödenmemesi üzerine geçtiğimiz hafta salı günü akşam saatlerinde otelin önünde boynuna kırık cam şişe parçası dayayarak eylem yapan Hatice Durmaz, iki saatlik eylem sırasında iki kez kendini yaralamış, polisin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilerek hastane acil servisine kaldırılmıştı. Olay gecesi karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra tekrar hastaneye götürülen Hatice Durmaz, çarşamba günü 11.00 sıralarında hastaneden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kızı Sultan Durmaz ve oğlu Murat Durmaz'ın Cumhuriyet Savcılığına yaptıkları başvurulardan sonra dün Kemer Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kayıp kadının bulunması için arazi araması başlatmıştı.