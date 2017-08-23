İstanbul'da, daha önce silah kaçakçılığından yakalanan şarkıcı Günter Bayraktar'la bağlantılı çete çökertildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın aktardığı bilgilere göre operasyona giden süreç 10 ay önce başladı. Organize Polisi, silah kaçakçılığı yapan bir şebeke belirledi. Şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Araştırmalarda şarkıcı Günter Bayraktar'ın çete üyesi olduğu anlaşıldı. Bayraktar, geçtiğimiz Nisan ayında silah transferi sırasında Silivri'de gözaltına alındı. Şarkıcının evindeki aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Günter Bayraktar Emniyet'teki işlemlerin ardından tutuklanırken polisin çalışmaları devam etti. 22 şüpheli belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.



11 İLDE OPERASYON

Organize Polisi, ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü 5 gün önce İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Ankara, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun'da zamanlı baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak adreslere giren ekipler 22 şüpheliyi de gözaltına aldı. Aramalarda 80 tabanca, 22 tüfek, parça halinde 5 tabanca, 5 susturucu, 84 namlu, 193 silah parçası, 2 pointer (işaretleyici) ve ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.